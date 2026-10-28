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Güvenli yarınlar için 218 öğrenciye polis eğitimi

Erzincan'da Toplum Destekli Polis ekipleri 'Hep Birlikte Güçlüyüz' projesiyle Göktürk, 13 Şubat ve Hayrettinpaşa okullarındaki 218 ilkokul öğrencisine güvenlik ve acil çağrı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Güvenli yarınlar için 218 öğrenciye polis eğitimi

Eğitim programı:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hep Birlikte Güçlüyüz' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bir dizi bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde planlandı ve Göktürk İlkokulu, 13 Şubat İlkokulu ile Hayrettinpaşa İlkokulunda öğrenim gören toplam 218 öğrenci ile bir araya gelindi.

Ele alınan konular:

Eğitimlerde öğrencilere genel güvenlik kuralları ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskler detaylı şekilde anlatıldı. Trafikte uyulması gereken kurallar ve güvenli trafik bilinci üzerinde duruldu; ayrıca 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı ve acil durumlarda izlenecek adımlar uygulamalı olarak aktarıldı. Programda, akran zorbalığı ve bununla başa çıkma yöntemleri de gençlere uygun bir dille açıklandı.

Hedef ve sonuç:

Çalışmanın amaçları arasında çocukların güvenlik konusunda bilinçlenmesi, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanması ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlanması yer aldı. Yapılan bilgilendirmelerle öğrencilerin kendilerini koruma becerilerinin güçlendirilmesi ve ailelerle okul arasında güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.

Polis ekipleri, eğitimlerin devam edeceğini ve benzer programlarla daha fazla öğrenciye ulaşmayı planladıklarını belirtti. Uygulamalı anlatımlar ve yaş düzeyine uygun örneklerle yapılan eğitimlerin, öğrencilerin günlük hayatlarında güvenli davranışları benimsemelerine katkı sağlaması bekleniyor.

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN &quot;HEP...

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN "HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ" PROJESİ KAPSAMINDA 218 ÖĞRENCİYE YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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