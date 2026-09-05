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Kulüp başkanları Dolmabahçe'de buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkan ve yöneticilerini Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti; görüşme basına kapalıydı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Elif Demir

Kulüp başkanları Dolmabahçe'de buluştu

Başkanların kabulü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dört spor kulübü başkanı ve yönetim kurullarını kabul etti.

Kabulde yer alanlar: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu.

Görüşmenin niteliği:

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantı sonrası günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 spor kulübü başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 spor kulübü başkanını kabul etti

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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