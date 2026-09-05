Kulüp başkanları Dolmabahçe'de buluştu

Başkanların kabulü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dört spor kulübü başkanı ve yönetim kurullarını kabul etti.

Kabulde yer alanlar: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu.

Görüşmenin niteliği:

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantı sonrası günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 spor kulübü başkanını kabul etti