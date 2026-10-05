Jandarma gönülleri ısıttı: Malatya'da özel çocuklarla sıcak buluşma

Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli, Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen gezi etkinliğinde özel çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik boyunca jandarma ekipleri çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve birlikte vakit geçirdi.

etkinlikte yaşananlar:

Personel, çocuklarla oyunlar oynadı, onlarla sohbet ederek günlük yaşamlarına dair küçük anlarını paylaştı. Ziyaret sırasında ekipler, çocukların anlarını ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları da çektirdi. Bu anlar, hem çocukların hem de ailesinin yüzlerinde olumlu etki bıraktı.

sosyal etkinliklerin devamı:

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımında, özel çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve onların mutluluğuna ortak olmak amacıyla benzer sosyal etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi. Bu tür buluşmaların hem kurum-toplum ilişkilerini güçlendirdiği hem de katılımcı çocuklara moral verdiği vurgulandı.

Etkinlik, güvenlik görevlilerinin toplumsal duyarlılık gösterdiği örneklerden biri olarak kayda geçti ve Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğinde gerçekleşen faaliyetlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

JANDARMA PERSONELİ ÖZEL ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ