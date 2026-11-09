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HABAŞ tesislerindeki patlamada can kaybı 6'ya çıktı

İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 09.11.2026 saat 12.00'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

HABAŞ tesislerindeki patlamada can kaybı 6'ya çıktı

Olayın detayları:

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre patlama, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu oluştu. Olayın ardından tesis içinde yangın çıktı ve alana çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale ve enkazda arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar aralıksız sürdürülüyor; ekipler zarar gören bölümlerde titizlikle ilerleyerek enkaz altındaki kişilere ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor, sahada hasar tespiti çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

Resmi açıklama ve bilanço:

İzmir Valiliği'nin ikinci açıklamasında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin ve enkaz altından çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği; toplam can kaybının 6 olduğu bildirildi. Açıklamada, enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklama metninde son olarak olayın yakından takip edildiği ve kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtildi.

HABAŞ&#039;TAKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 6&#039;YA YÜKSELDİ

HABAŞ'TAKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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