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Habaş'ta cep telefonu yasağı çatışmaya dönüştü, jandarma müdahale etti

Habaş'ta cep telefonu yasağı sabah vardiyasındaki işçilerin iş bırakmasına yol açtı; fabrika önünde yol kapandı, jandarma yaklaşık 10 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Habaş'ta cep telefonu yasağı çatışmaya dönüştü, jandarma müdahale etti

Habaş Demir Çelik önünde gerginlik sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası önünde, yönetimin getirdiği cep telefonu yasağına tepki gösteren işçiler ve destek veren gruplarla jandarma ekipleri arasında müdahale yaşandı. Olayda yaklaşık 10 gösterici gözaltına alındı.

Fabrika 9 Kasım'da saat 11.46 sıralarında kazan değişimi sırasında tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamayla gündeme gelmiş; bu kazada 19 işçi hayatını kaybetmiş, 14 işçi yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 11 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 9'u tutuklanmış; HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheliye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

telefon yasağı ve iş bırakma:

Bugün sabah vardiyasında yeni bir gerginlik başladı. Yönetim kurulu başkanının talimatıyla işçilerin tesise cep telefonlarıyla girişi yasaklandı ve fabrika girişine asılan duyuruda telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, telefonlarını teslim etmek istemeyince turnikelerden geçmedi ve iş bırakma eylemi başlattı.

Eylem sırasında bir kişinin işçilere hakaret ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma ve arbede yaşandı; olayın büyümesini destek için bölgeye Ege İşçi Birliği oluşumu da geldi.

yol kapatma ve jandarma müdahalesi:

Kalabalığın genişlemesiyle fabrika önündeki ana yol trafiğe kapatıldı. Bölgedeki jandarma ekipleri, eylemcileri yolu açmaları yönünde uyardı; uyarılar dikkate alınmayınca ekipler müdahale etti. Müdahale sırasında yaşanan arbedede çevredeki güvenlik önlemleri artırılırken, uygulamada yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay yerindeki güvenlik ve adli işlemler ile soruşturmanın seyri, yetkili kurumların açıklamalarına göre takip ediliyor.

İZMİR&#039;İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI ÖNÜNDE CEP TELEFONU YASAĞI KARARINA TEPKİ...

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI ÖNÜNDE CEP TELEFONU YASAĞI KARARINA TEPKİ GÖSTEREN GRUBA JANDARMA MÜDAHALE ETTİ, OLAYDA YAKLAŞIK 10 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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