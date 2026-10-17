Hafızlık öğrencisi Hamza Baydur son yolculuğuna uğurlandı

Hafızlık öğrencisi Hamza Baydur uğurlandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaldığı öğrenci yurdunda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Hamza Baydur, yakınları ve komşularının gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, Çarşı Mahallesi'ndeki yurtta sabah saatlerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Arkadaşlarının uyandırmak istemesi üzerine Hamza'nın hareketsiz olduğunu fark eden öğrenciler durumu yurt görevlilerine bildirdi. Görevliler, bildirim üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi; kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Hamza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hem öğrenci olarak hem de hafızlık eğitimi alan küçük çocuğun doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu, ilk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Cenaze, ikindi namazının ardından kılınan namazın ardından Akçaköy Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Köşk Kaymakamı Hasan Taş ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı. Hamza'nın ani ölümü ailesi, arkadaşları ve sevenlerini derinden üzdü.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDEKİ KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN 11 YAŞINDAKİ HAMZA BAYDUR, GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.