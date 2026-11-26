Hafızlıkla taçlanan gençlerin icazet töreni Özalp'te yapıldı

Van'ın Özalp ilçesindeki Emek Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan sekiz kız öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Tören, kentte manevi bir atmosferde gerçekleşti ve katılımcılarda duygu dolu anlar yaşattı.

Merasim ayrıntıları:

Program, Özalp Gençlik Merkezinde yapıldı. Açılışın ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler hafızlık yemini etti. Tören sırasında her öğrenciye taç takıldı ve başarılarını belgeleyen belgeler takdim edildi.

Katılım ve kapanış:

Programa Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin seslendirdiği ilahilerle sona eren merasimde aileler ve davetliler başarılı öğrencileri tebrik etti; organizasyon ilçede birlik ve gurur duygusu yarattı.

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE BULUNAN EMEK YATILI KIZ KUR’AN KURSU’NDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 8 KIZ ÖĞRENCİ İÇİN İCAZET MERASİMİ DÜZENLENDİ.