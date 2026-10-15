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Hakan Fidan Bakü temaslarında Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için bulunduğu Bakü'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la resmi görüşme yaptı ve temaslarını sürdürdü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:54

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Elif Demir

Hakan Fidan Bakü temaslarında Sergey Lavrov ile görüştü

Hakan Fidan Bakü temaslarında Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında katıldığı Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi için bulunduğu Bakü'de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

görüşmenin bağlamı:

Görüşme, Bakan Fidan'ın Bakü programı çerçevesinde gerçekleşti. Resmi kaynaklar görüşmenin, iki ülke ilişkilerinin ele alınması ve zirve kapsamında süren diplomatik temasların parçası olduğunu belirtiyor.

temasların devamı:

Bakan Fidan, Bakü'deki temaslarını sürdürmeye devam ediyor; CICA 7. Zirvesi'ne katılım ve ikili görüşmeler programının bir parçası olarak farklı temaslarda bulunması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN (SAĞDA), RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV (SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN (SAĞDA), RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV (SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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