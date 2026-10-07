Hakkari çarşısına gelen deve ve midilliler şehre renk kattı

Hatay'dan gelen develer ve midilliler etkinliğe farklı bir atmosfer getirdi

Hakkari'de düzenlenen yöresel ürünler etkinliği, kent merkezinde sadece el yapımı ürünler ve tekstil stantlarıyla değil, canlı gösterilerle de dikkat çekti. Etkinliğe Hatay'dan getirilen 2 deve ile 4 midilli, çarşı merkezinde toplanan vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Birçok kişi cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Etkinlikte öne çıkan hayvanlar:

Organizasyon ekibi tarafından kente taşınan develer ve midilliler, hem görsel olarak renkli görüntüler oluşturdu hem de ziyaretçilere farklı bir deneyim sundu. Etkinlik alanında deveye binen Zeliş Beyter, ilk kez deveye bindiğini ve çarşı merkezinde bu deneyimi yaşamanın mutluluğunu dile getirdi. Beyter'in kısa turu, alandaki ilginin ve merakın sembollerinden biri oldu.

Vatandaş tepkileri ve organizasyonun amacı:

Organizatörlerden Berdan Yılmaz, Türkiye'nin 81 ilinden getirilen yöresel ve tekstil ürünlerinin Hakkari halkının beğenisine sunulduğunu belirtti. Yılmaz, etkinlik kapsamında hayvanları da kente taşıdıklarını ve halkın yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Hakkari halkı için getirdik ve çok güzel bir ilgi var. Gelenler hem hayvanlara binerek tur attı hem de onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi" dedi. Ziyaretçiler, etkinlikte hem alışveriş yaptı hem de sergilenen canlılarla vakit geçirerek etkinliğin canlı bir buluşma alanına dönüşmesine katkıda bulundu.

Etkinlik, yöresel ürünlerin tanıtılmasının yanı sıra kentin merkezinde farklı bir etkinlik atmosferi yaratmış; hem yerel halkın hem de gelen misafirlerin ilgisini çeken görsel anlar oluşturmuştur. Develer ve midilliler, bu tür organizasyonların şehir yaşamına kattığı farklılığı somutlaştırdı.

HAKKARİ'DE DÜZENLENEN YÖRESEL ÜRÜNLER ETKİNLİĞİ İÇİN HATAY'DAN GETİRİLEN DEVE VE MİDİLLİLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.