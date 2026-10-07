Arabanlıların tercihine teşekkür eden müteahhit: sağlam yuvalar inşa etmeye devam

Mehmet Kaya İnşaat'tan teşekkür

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, ilçede ve farklı bölgelerde konut projelerine gösterilen yoğun ilgi için Arabanlılara teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamayı yapan iş insanı ve müteahhit Mehmet Kaya, şirketin bölgede uzun yıllardır deprem yönetmeliğine uygun konutlar inşa ederek hizmet verdiğini vurguladı.

Depreme dayanıklı projelere odak:

Mehmet Kaya, "Araban ilçesinde uzun yıllardan beri Mehmet Kaya İnşaat olarak, deprem yönetmeliğine uygun, sağlam ve güvenilir konut projelerimizle kendi memleketimiz olan Araban ilçesinde konut sahibi olmak isteyen hemşehrilerimize hizmet vermekteyiz. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri öncesinde de sonrasında da deprem yönetmeliğine uygun konut projelerimizle yürüttüğümüz inşaat faaliyetlerimizi takdir edip yoğun konut talebi gösterdikleri için Mehmet Kaya İnşaat olarak bizi tercih eden ilçedeki, bölgedeki ve değişik Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm Arabanlı hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Gelecek taahhüdü ve teşekkür:

Kaya açıklamasının devamında, "Değerli Araban halkı ve kıymetli müşterilerimiz, kurulduğumuz ilk günden bu yana Araban ilçemizin çehresini değiştiren, modern, sağlam ve güvenilir konut projelerine Mehmet Kaya İnşaat olarak imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yıllar boyunca tek bir gayemiz oldu: Sizlere sadece bir ev değil, güvenle huzur bulacağınız, ailenizle mutlu hatıralar biriktireceğiniz sağlam yuvalar sunmak. Bugün ilçemizde artan konut talebinin kalbinde yer almak ve yeni yaşam alanları inşa ederken ilk tercih edilen marka olmak bizler için en büyük ödüldür. Projelerimize gösterdiğiniz bu yoğun ilgi, duyduğunuz sonsuz güven ve bizleri Araban’da kalitenin adresi olarak konumlandırmanız çalışma azmimizi her geçen gün daha da artırıyor. Bizleri tercih ederek bu başarı hikayesinin en önemli parçası olan tüm müşterilerimize ve ilçede, bölgede ve Avrupa ülkelerinde yaşayan Arabanlı hemşehrilerimize en kalbi şükranlarımızı sunarız. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de güveninizi boşa çıkarmayacak, ilçemize değer katan ve depreme dayanıklı, modern yapılar inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Mehmet Kaya İnşaat olarak bize duyduğunuz güven için sonsuz teşekkürlerimizi sunar, sizlerin de sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu, sıcacık yuvanızda ömür boyu mutlu bir yaşam sürmenizi dileriz" ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN VE SAĞLAM VE GÜVENİLİR KONUT PROJELERİYLE İLÇE VE BÖLGEDE TAKDİR TOPLAYAN MEHMET KAYA İNŞAAT, KONUT PROJELERİNE YOĞUN TALEP GÖSTEREN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN ARABANLI HEMŞEHRİLERİNE TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADI.