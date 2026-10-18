Haliç'te bulunan ceset Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Murat Babajanov'a ait

Olayın gelişimi:

Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan kişi için yürütülen çalışmaların ardından, Haliç'te bir ceset bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerde buluntuya ilişkin bilgiler toplandı.

buluntu ve kimlik tespiti:

Yetkililerce yapılan kimlik tespitinde, cesedin Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'a ait olduğu doğrulandı. Kayıp ihbarı sonrası sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda bu sonuca ulaşıldı.

arama kurtarma süreci ve soruşturma:

Arama-kurtarma çalışmaları ve su yüzeyi taramalarıyla yürütülen arama sürecinde farklı ekipler görev aldı. Olayla ilgili resmi işlemler ve soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin bulguları değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.

MURAT BABAJANOV