Haliç'te bulunan ceset Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Murat Babajanov'a ait

Olayın gelişimi:
Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan kişi için yürütülen çalışmaların ardından, Haliç'te bir ceset bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerde buluntuya ilişkin bilgiler toplandı.
buluntu ve kimlik tespiti:
Yetkililerce yapılan kimlik tespitinde, cesedin Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'a ait olduğu doğrulandı. Kayıp ihbarı sonrası sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda bu sonuca ulaşıldı.
arama kurtarma süreci ve soruşturma:
Arama-kurtarma çalışmaları ve su yüzeyi taramalarıyla yürütülen arama sürecinde farklı ekipler görev aldı. Olayla ilgili resmi işlemler ve soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin bulguları değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.
MURAT BABAJANOV
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