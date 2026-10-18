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Haliç'te bulunan ceset Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Murat Babajanov'a ait

Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedi Haliç'te bulundu; yetkililer kimlik tespitini doğruladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Haliç'te bulunan ceset Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Murat Babajanov'a ait

Olayın gelişimi:

Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan kişi için yürütülen çalışmaların ardından, Haliç'te bir ceset bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerde buluntuya ilişkin bilgiler toplandı.

buluntu ve kimlik tespiti:

Yetkililerce yapılan kimlik tespitinde, cesedin Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'a ait olduğu doğrulandı. Kayıp ihbarı sonrası sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda bu sonuca ulaşıldı.

arama kurtarma süreci ve soruşturma:

Arama-kurtarma çalışmaları ve su yüzeyi taramalarıyla yürütülen arama sürecinde farklı ekipler görev aldı. Olayla ilgili resmi işlemler ve soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin bulguları değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.

MURAT BABAJANOV

MURAT BABAJANOV

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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