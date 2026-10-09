Haliliye'de gıda güvenliğine sıkı müdahale: kasap ve unlu işletmeler mühürlendi

Haliliye zabıta ekipleri gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine hız verdi. Denetimler, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütüldü. Yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit eden ihlaller tespit edildi ve yasal işlemler başlatıldı.

kasaplarda 170 kilogram bozulmuş ete el konuldu:

Veysel Karani ve Karşıyaka mahallelerinde faaliyet gösteren iki kasap işletmesinde gerçekleştirilen kontrollerde, insan sağlığını tehlikeye atan toplam 170 kilogram bozulmuş ve kokuşmuş et bulundu. Ekipler söz konusu etlere el koydu ve mevzuat gereğince imha işlemi uygulandı. Denetimlerde mevzuata aykırılıklar belirlenen işletmeler hakkında idari işlem yapıldı; bir işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi ve ilgili işletmelere toplam 128 bin 405 TL idari para cezası kesildi.

unlu mamuller işletmesinde hijyen eksiklikleri ve ruhsat işlemi:

Süleymaniye Mahallesi'nde denetlenen unlu mamuller işletmesinde temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi. İşletmede bulunan yumurtaların tamamının çürüdüğü tespit edildi. Mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletmeye cezai işlem yapıldı, iş yeri ruhsatına el konuldu ve iş yeri ekipler tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilgili kurumlarla koordineli denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların sağlığı ile huzurunun korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlara gıda tüketiminde şüpheli durumları bildirme çağrısı yapıldı.

HALİLİYE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE İKİ KASAP İŞLETMESİNDE TOPLAM 170 KİLOGRAM BOZULMUŞ ETE EL KOYARKEN, HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR UNLU MAMULLER İŞLETMESİNİ DE FAALİYETTEN MEN ETTİ.