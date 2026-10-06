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Halim Deresi yeniden düzenleniyor: aydınlıkevler sel riskine karşı güçlendiriliyor

Karabük Belediyesi, Aydınlıkevler’deki Halim Deresi Islah ve Dönüşüm Projesiyle altyapı, ıslah ve çevre düzenlemeleriyle bölgeyi güvenli kılıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Halim Deresi yeniden düzenleniyor: aydınlıkevler sel riskine karşı güçlendiriliyor

Halim Deresi Islah ve Dönüşüm Projesi

Karabük Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesi’nde sürdürülen Halim Deresi Islah ve Dönüşüm Projesi kapsamında dere yatağı ve çevresinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Proje, altyapı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgenin sel ve taşkın risklerine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, dere boyunca gerçekleştirilen ıslah çalışmalarıyla birlikte altyapı ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor. Proje sadece dere yatağıyla sınırlı kalmıyor; kaldırım, aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleri de yapılarak bölgenin çevresel görünümü ve kullanım kalitesi yükseltiliyor. Bu müdahaleler, yağışlı dönemlerde yaşanan taşkın ve sel tehlikelerinin azaltılmasına yönelik mühendislik uygulamalarını içeriyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, 'Bin 400 metrelik dere hattında altyapıdan kanalizasyona, dere ıslahından çevre düzenlemelerine kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz' ifadelerini kullandı. Çetinkaya, proje ile yıllardır tekrar eden sorunların geçici çözümler yerine kalıcı yöntemlerle ortadan kaldırılmasının amaçlandığını vurguladı.

İlerleyen aşamalarda tamamlanacak düzenlemelerle Aydınlıkevler Mahallesi’nin daha güvenli, düzenli ve nitelikli bir yaşam alanına kavuşması planlanıyor. Proje, şehrin farklı noktalarındaki ihtiyaçların yerinde tespit edilip önceliklendirildiğinin somut bir örneği olarak sunuluyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDINLIKEVLER MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN &quot;HALİM DERESİ ISLAH VE...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDINLIKEVLER MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN "HALİM DERESİ ISLAH VE DÖNÜŞÜM PROJESİ"NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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