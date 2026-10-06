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Marmara'ya ulaşan sızıntı nedeniyle YAKAB'e 5 milyon lira idari para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova Katı Atık Birliği'ne Marmara Denizi'ne karışan sızıntı nedeniyle 5 milyon 34 bin lira ceza uyguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmara'ya ulaşan sızıntı nedeniyle YAKAB'e 5 milyon lira idari para cezası

Denetim ve tespitler:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, Ro Ro Limanı ile Dantel Sitesi arasındaki dereden denize kirli su aktığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.

Yapılan yerinde incelemede, Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan Yalova Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndan çıkan ve arıtma işlemine tutulmayan kirli suyun, mevcut hatta meydana gelen tıkanma sonucu dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi.

Uygulanan yaptırım ve kapsamı:

Bakanlık, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde gerçekleşen kirlilik sebebiyle Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB)'a 5 milyon 34 bin lira idari yaptırım uyguladı.

Karar, tesis kaynaklı sızıntı sularının denize karışmasının tespit edilmesi üzerine alınan idari yaptırımı ve bölgedeki koruma statüsünün verdiği önemi yansıtıyor.

Olay, kıyı ve koruma alanlarına ulaşan atık suların çevresel etkilerini gündeme getirirken, yetkililerin denetim ve altyapı yönetimine ilişkin sorumlulukları üzerinde durulması gerektiğini ortaya koydu.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİNDEN KAYNAKLANAN...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİNDEN KAYNAKLANAN SIZINTI SULARININ MARMARA DENİZİ'NE KARIŞMASI NEDENİYLE YALOVA İLİ YEREL YÖNETİMLERİ KATI ATIK TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ’NE (YAKAB) 5 MİLYON 34 BİN LİRA CEZA UYGULANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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