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hama heyeti kocaeli'de tabip ve tarım eğitim modellerini inceledi

Hama Valisi Abdurrahman es-Seheyen ve heyeti, Kocaeli'de TABİP ile tarım akademisini inceledi; Suriye'de benzer üretim sahaları kurmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Emre Koç

hama heyeti kocaeli'de tabip ve tarım eğitim modellerini inceledi

heyetin ziyareti ve temasları

Suriye'nin Hama Valisi Abdurrahman es-Seheyen ile Suriye Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fadı Al-Kasım ve beraberindeki heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bir dizi teknik görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret ederek tarımsal ve kırsal kalkınma, altyapı, su ve kanalizasyon, sanayi yatırımları ve organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda tecrübe paylaşımı yaptı.

TABİP ar-ge ve üretim sahası:

Program kapsamında heyet, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arslanbey Yerleşkesi'ndeki Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) Ar-Ge ve Üretim Sahası'nı yerinde inceledi. Heyet, 100 dönümlük alanda yürütülen çalışmaları gezdi ve Biberiye, kekik, melisa, nane ve lavanta başta olmak üzere toplam 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

üretim, ar-ge ve katma değer odaklı model:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ziraat mühendisleri, heyete üretim teknikleri, bitkilerin bölgeye adaptasyon çalışmaları ve saha uygulamalarına ilişkin teknik bilgiler aktardı. TABİP'in üretim, Ar-Ge ve katma değerli ürün anlayışını bir arada sunan modeli, heyetin özel ilgisini çekti.

eğitim faaliyetleri ve kapasite geliştirme:

Heyet ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal eğitim ve üretime yönelik uygulamalarının sürdüğü tarım akademisini ziyaret etti. Sınıfları ve eğitim programlarını gezen heyete merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri, üreticilere yönelik uygulamalı çalışmalar ve istihdam odaklı projeler hakkında bilgi verildi.

ko-mek ve mesleki eğitim örneği:

Ziyaret kapsamında ayrıca Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hakkında da bilgilendirme yapıldı. KO-MEK'in mesleki ve kişisel gelişim odaklı eğitimleri ile vatandaşların meslek edinmesine sağladığı katkı, heyetin dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı.

suriye'de benzer projeler için planlar:

Kocaeli'deki uygulamalardan etkilenen Hama heyeti, elde edilen tecrübeler doğrultusunda ilerleyen dönemde Suriye'de benzer tıbbi ve aromatik bitki üretim sahaları kurma hedefini dile getirdi. Buna yönelik olarak Suriye'den yetkililer ve ziraat mühendislerinden oluşan bir heyetin Kocaeli'ye gelerek TABİP Ar-Ge ve Üretim Sahası'nda daha kapsamlı incelemelerde bulunması planlanıyor.

SURİYE HAMA VALİSİ ABDURRAHMAN ES-SEHEYEN VE BERABERİNDEKİ HEYET, KOCAELİ’DE HAYATA GEÇİRİLEN...

SURİYE HAMA VALİSİ ABDURRAHMAN ES-SEHEYEN VE BERABERİNDEKİ HEYET, KOCAELİ’DE HAYATA GEÇİRİLEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ’Nİ (TABİP) YERİNDE İNCELEYEREK TARIM, ÜRETİM VE KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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