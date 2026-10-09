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Hamamüstü ana yolunda beton V kanallarla su yönetimi güçlendiriliyor

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka Hamamüstü köyü ana yolunda beton V kanal çalışması yürütüyor; amaç kontrollü su tahliyesi ve yol güvenliğini artırmak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Hamamüstü ana yolunda beton V kanallarla su yönetimi güçlendiriliyor

Hamamüstü ana yolunda altyapı çalışması sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesi Hamamüstü Köyü ana yolunda beton V kanal yapım çalışmalarını sürdürüyor. Sahada yürütülen çalışma, özellikle yağışlı dönemlerde yol yüzeyinde biriken yağmur sularının düzenli ve kontrollü olarak uzaklaştırılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ne amaçlanıyor:

Projenin temel hedefi, yağmur sularının yol ve altyapı üzerinde oluşturabileceği tahribatı azaltmak ve sürüş koşullarını iyileştirmektir. Yapılan çalışmalar sayesinde suyun yol yüzeyinde oluşturduğu birikintiler azaltılacak, bunun sonucunda ulaşım güvenliği ve yol dayanıklılığı artacaktır.

Saha uygulaması ve beklenen sonuçlar:

Çalışmada beton V kanalların doğru eğim ve bağlantılarla yerleştirilmesiyle suyun kontrollü tahliyesi sağlanacak; böylece yol yüzeyinde erozyon ve altyapı hasarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde benzer yol ve altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürerek bölge ulaşımının kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamayı planlıyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI HAMAMÜSTÜ KÖYÜ ANA YOLUNDA BETON V KANAL...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI HAMAMÜSTÜ KÖYÜ ANA YOLUNDA BETON V KANAL ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR. ÇALIŞMAYLA YAĞMUR SULARININ KONTROLLÜ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMESİ VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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