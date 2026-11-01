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Hamzabey kavşağında çarpışma: hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da Hamzabey kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Mehmet Yavaş kaldırıldığı hastanede öldü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 23:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hamzabey kavşağında çarpışma: hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

kaza yerinde durum:

Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. yönetimindeki 14 AEA 680 plakalı otomobil ile Mehmet Yavaş idaresindeki 14 ABK 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Yavaş hastaneye kaldırıldı.

sağlık müdahalesi ve kayıp:

Mehmet Yavaş, Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri çalışmaları ve delil değerlendirmesi yapılarak kazanın nedeni ile ilgili soruşturma sürdürülecek.

BOLU’NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA AĞIR...

BOLU’NUN YENİÇAĞA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MEHMET YAVAŞ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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