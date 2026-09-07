Hamzabeyli tır parkında göçmenlerin bekleyişi sona erdi

Hamzabeyli tır parkında operasyon

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde yer alan Hamzabeyli Sınır Kapısına bağlı tır parkı içinde güvenlik güçleri tarafından bir arama yapıldı. Yapılan tespit sonucu park içinde izinsiz bulunan şahısların varlığı fark edildi.

yakalanma süreci:

Bildirilen bilgi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahale ile 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Güvenlik ekipleri, tır parkındaki hareketliliği ve şüpheli durumları değerlendirerek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

işlemler ve soruşturma:

Yakalanan 3 kişi, kimlik ve durum tespitlerinin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, sürecin kontrollü şekilde yürütüldüğünü ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli idari işlemlerin yapılacağını bildirdi.

EDİRNE’NİN LALAPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI’NDAKİ TIR PARKI İÇERİSİNDE 3 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.