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Hamzabeyli tır parkında göçmenlerin bekleyişi sona erdi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli tır parkında jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle 3 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hamzabeyli tır parkında göçmenlerin bekleyişi sona erdi

Hamzabeyli tır parkında operasyon

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde yer alan Hamzabeyli Sınır Kapısına bağlı tır parkı içinde güvenlik güçleri tarafından bir arama yapıldı. Yapılan tespit sonucu park içinde izinsiz bulunan şahısların varlığı fark edildi.

yakalanma süreci:

Bildirilen bilgi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahale ile 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Güvenlik ekipleri, tır parkındaki hareketliliği ve şüpheli durumları değerlendirerek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

işlemler ve soruşturma:

Yakalanan 3 kişi, kimlik ve durum tespitlerinin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, sürecin kontrollü şekilde yürütüldüğünü ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli idari işlemlerin yapılacağını bildirdi.

EDİRNE’NİN LALAPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI’NDAKİ TIR PARKI İÇERİSİNDE 3...

EDİRNE’NİN LALAPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI’NDAKİ TIR PARKI İÇERİSİNDE 3 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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