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Harşit çayı'nda fekal kirlilik tespit edildi; Gümüşhane Üniversitesi çözüm önerileri sundu

Gümüşhane Üniversitesi raporu: Harşit Çayı'nda yaz aylarında tüm örnekleme noktalarında fekal kirlilik bulundu; acil altyapı ve akış önlemleri önerildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Harşit çayı'nda fekal kirlilik tespit edildi; Gümüşhane Üniversitesi çözüm önerileri sundu

Gümüşhane Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel raporda, Harşit Çayı'nda yaz aylarında görülen debi düşüşü, yosunlaşma ve kötü koku gibi sorunların kökenini araştırmak üzere farklı noktalardan su ve yosun örnekleri alındığı bildirildi. Çalışmada fizikokimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirildi.

Analiz sonuçları:

Rapor sonuçlarına göre suyun fizikokimyasal özellikleri yönetmelik sınırları içinde kaldı; ancak örnekleme yapılan tüm noktalarda fekal kirlilik tespit edildi. Özellikle Eski Hastane mevkiindeki örneklerde toplam koliform ve E. coli yükünün ölçüm limitlerinin üzerine çıktığı belirtildi.

Başlıca nedenler:

Rapor kirliliğin birincil nedenleri olarak kanalizasyon ve evsel atık su sızıntılarını, yaz aylarında tarımsal sulama nedeniyle çaydaki debinin azalmasını ve artan buharlaşmayı gösteriyor. Debinin azalmasıyla suyun sığlaşmasının, güneş ışığıyla daha fazla temas ederek yosunlaşmayı hızlandırdığı vurgulanıyor.

Öneriler ve hedefler:

Harşit Çayı'nın yeniden canlandırılması için raporda bir dizi tedbir önerildi. Bunlar arasında üst havzada su depolama göletleri oluşturulması, şehir içindeki kademeli bent ve çağlayanlarla suyun oksijen seviyesinin artırılması, tarımsal sulamanın kontrol altına alınması ve kanalizasyon altyapısının çaydan tamamen ayrıştırılması yer alıyor.

Ayrıca düşük debi dönemlerinde akışın korunması, yosunlaşmanın azaltılması ve atıkların çaya ulaşmasının önlenmesi amacıyla uygulamaya yönelik tedbirlerin alınması istendi. Raporun hedefi, Harşit Çayı'nı yeniden Gümüş Gerdanlık kimliğine kavuşturarak Gümüşhane için önemli bir rekreasyon ve turizm alanına dönüştürmek şeklinde özetleniyor.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HARŞİT ÇAYI&#039;NDA YAZ AYLARINDA YAŞANAN DEBİ DÜŞÜŞÜ, YOSUNLAŞMA...

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HARŞİT ÇAYI'NDA YAZ AYLARINDA YAŞANAN DEBİ DÜŞÜŞÜ, YOSUNLAŞMA, KÖTÜ KOKU VE KİRLİLİK SORUNLARINA İLİŞKİN HAZIRLANAN BİLİMSEL RAPORDA, TÜM ÖRNEKLEME NOKTALARINDA FEKAL KİRLİLİK TESPİT EDİLDİ. RAPORDA, HARŞİT ÇAYI'NIN YENİDEN CANLI BİR AKARSU VE REKREASYON ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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