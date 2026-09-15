Yavrular yüzeye çıktı: Gölköy istasyonundan 450 bin pullu sazan Taşlıyayla Göleti'ne bırakıldı

sazan yavrularının salımı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen sazan yavruları doğaya bırakıldı. Yaklaşık iki aylık bakım ve besleme sürecinin ardından dağıtım boyuna ulaşan 450 bin pullu sazan yavrusu, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar’ın katılımıyla Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'ne salındı.

salımın amacı ve süreç:

Proje, bölge su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğini desteklemek ve amatör ile ticari balıkçılığın sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla planlandı. İstasyonda geçirilen bakım dönemi boyunca yavru balıkların büyüme ve sağlık kontrolleri yapıldı; uygun büyüklüğe ulaşan bireyler planlanan su kaynaklarına dağıtıldı.

dağıtımın kapsadığı iller ve sayılar:

İstasyonun 2026 yılı üretimi çerçevesinde gerçekleştirilen dağıtım programı kapsamında diğer illere yapılan takviyeler şöyle: Kocaeli: 630 bin, Eskişehir: 676 bin, Ankara: 1 milyon 220 bin, Kırıkkale: 465 bin, Düzce: 25 bin, Bartın: 145 bin, Sakarya: 35 bin ve Karabük: 104 bin pullu sazan yavrusu. Bolu içinde Taşlıyayla Göleti'nin yanı sıra diğer su kaynaklarına da 250 bin yavru balık salındı.

üretim hedefi ve devam eden çalışmalar:

Bu dağıtımla birlikte toplam 4 milyon pullu sazan yavrusu su kaynaklarıyla buluşturularak istasyonun 2026 yılı üretim hedefi tamamlandı. İstasyonda ayrıca proje kapsamında kışlatılmak üzere tutulan yaklaşık 2 milyon yavru balığın bakım ve besleme çalışmaları devam ediyor; bu bireyler ilerleyen dönemde program dahilinde farklı su kaynaklarına gönderilecek.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDEKİ TAŞLIYAYLA GÖLETİ’NE, GÖLKÖY SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İSTASYONUNDA YETİŞTİRİLEN 450 BİN PULLU SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI.