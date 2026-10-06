Yükseköğretimde 24 yıllık atılım: kapasite ve niteliği birlikte yükseltiyoruz

tören ve açılış programı

2026-2027 akademik yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvarın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Harran Üniversitesi Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu’nun Türk müziği dinletisi ve YÖK’ün yeni akademik yılına ilişkin video sunumu yer aldı.

Tören, YÖK tarafından akademik yıl hedeflerinin paylaşıldığı konuşmalar, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

terörsüz Türkiye hedefi ve üniversitelerin katkısı:

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin yeni dönemde "Terörsüz Türkiye" hedefine bilimsel zeminde katkı sunacağını ifade etti. Üniversitelerin bu çerçevede konferans, panel, çalıştay ve araştırmalar düzenleyerek konuyu farklı boyutlarıyla ele alacağı, açılış törenleri ve ilk derslerde bu içeriklere yer verileceği belirtildi.

Özvar, yükseköğretimin uluslararası dayanışma sorumluluğuna da değinerek Gazze’de yükseköğretim altyapısında yaşanan yıkımın etkilerinin azaltılması için sürdürülen destekleri aktardı. Buna göre Filistinli öğrenciler üniversitelerde öğrenim ücretinden muaf şekilde eğitimlerine devam edebilmekte; Filistinli akademisyenlerin ve Gazze’de tıpta uzmanlık eğitimi alma imkanı bulamayan hekimlerin Türkiye’de eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

kapasite ve nitelikte somut göstergeler:

Özvar, Türk yükseköğretiminin son 24 yılda hem kapasite hem de nitelik bakımından kayda değer bir gelişme gösterdiğini vurguladı. Türkiye’de bugün 208 üniversite, yaklaşık 6,3 milyon öğrenci ve yaklaşık 190 bin akademik personel ile dünyanın büyük yükseköğretim sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Bilimsel üretimdeki yükselişin sayısal ve niteliksel göstergeleri de paylaşıldı: bağımsız kuruluş verilerine göre makale ve derleme yayın sayısında 2002’deki 29’unculuktan 2026’da 15’inci sıraya gelinmiş; Q1 ve Q2 dergilerindeki yayın payı 2019’da yaklaşık %34 iken 2025’te %58’in üzerine çıkmıştır. Araştırma üniversitelerinde bu oran %79e ulaşmış ve OECD ortalaması yakalanmıştır.

Uluslararası sıralamalarda da ilerleme kaydedildiği, 2026 sıralamalarında 6 üniversitenin ilk 500 içine girdiği ve bunlardan 2’sinin ilk 300e yerleştiği; hedefin en az iki üniversitenin ilk 100’e girmesini sağlamak olduğu bildirildi.

mesleki eğitim, stratejik programlar ve yeni açılımlar

Türk yükseköğretimi mesleki eğitimde stratejik bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Bu dönüşümün odağında yer alan "İşletmede Mesleki Eğitim" modeli ile ön lisans ve lisans programlarında en az bir yarıyıllık yapılandırılmış uygulama dönemi kurgulandı. İlk aşama pilot uygulaması yedi ilde başlatıldı ve bu uygulama yaklaşık 120 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsıyor. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları Projesi de sürdürülüyor.

Üniversitelerin son dönemde yapay zeka, dijitalleşme, siber güvenlik, tarım ve sağlıkta dijital dönüşüm ile yeşil dönüşüm gibi alanlarda önemli atılımlar yaptığı; son üç yılda yaklaşık 80 farklı yeni program açıldığı ve bu yeni nesil programların toplamda 160 üniversitede 724e ulaştığı kaydedildi.

Stratejik teknoloji insan kaynağı oluşturmak amacıyla başlatılan "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı" kapsamında programın ilk yılında 550 genç araştırmacının araştırma görevlisi olarak istihdam edileceği ve beş yıl içinde toplam 3 bin genç araştırmacı yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Program, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın Cumhurbaşkanına Ay Keşif Robotu Cheri maketi ve İstanbul Camileri Tespihi hediye etmesi, 2026 yılı YÖK üstün başarı ödüllerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR’IN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİ.