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Patnos’un eğitim yönetimine yeni isim: Dr. Mehmet Özkaya

Dr. Mehmet Özkaya, uzun yıllara dayanan öğretmenlik ve yöneticilik deneyimi ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Patnos’un eğitim yönetimine yeni isim: Dr. Mehmet Özkaya

atama ve görev:

Ağrı’nın Patnos ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine Dr. Mehmet Özkaya atandı. Uzun yıllara yayılan saha deneyimi ve yöneticilik geçmişiyle tanınan Özkaya, yeni görevine başladı.

eğitim ve kariyer:

Mehmet Özkaya 1981 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğdu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve 2005 yılında öğretmen olarak eğitim görevine başladı. Meslek yaşamında farklı okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerini yürüttü; bu süreçte hem sınıf içi hem de idari alanda kapsamlı deneyim edindi.

akademik ilgi alanları ve yayımlar:

Yüksek lisansını Dicle Üniversitesinde, doktorasını ise Atatürk Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalında tamamladı. Özkaya’nın akademik çalışmaları din felsefesi, din sosyolojisi, biyoetik ve yapay zeka gibi disiplinler arası alanları kapsıyor. Bu konularda çeşitli çalışmalar yürüttü ve yayımlanmış üç kitabı bulunuyor.

Özkaya, eğitim alanındaki saha tecrübesi ve akademik birikimini birleştirerek Patnos İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak göreve başladı; görev süresince ilçenin eğitim çalışmalarına katkı sunması bekleniyor.

DR. MEHMET ÖZKAYA PATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ OLDU

DR. MEHMET ÖZKAYA PATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ OLDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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