operasyon ve ele geçirilenler:
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
şüpheli ve adli süreç:
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.T. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
soruşturmanın seyri:
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, delil incelemeleri ve soruşturma işlemlerinin emniyet birimlerince sürdürüldüğü bildirildi.
AFYONKARAHİSAR’DA GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 2 BİN 513 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.
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