Kağıthane'de kültür sanat sezonu sürüyor:

Kağıthane Belediyesi, 2026-2027 kültür sanat sezonu programıyla ilçede sanatın farklı dallarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezon, hem geleneksel hem de çağdaş etkinlikleri bir araya getirerek geniş bir katılımcı profiline hitap ediyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin in ev sahipliğinde Sultan Selim Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şiir ve Türkü Dinletisi programında Ordulu ve Erzurumlu hemşehriler bir araya geldi. Etkinlikte Erdem Alpsoy ve Zamansız Mehmet sahne alarak katılımcılara şiir ve türküleriyle duygu yüklü anlar yaşattı; izleyiciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Program ayrıntıları:

Kağıthane Belediyesi, sezon boyunca 10’a yakın kültür merkezinde düzenlenen faaliyetlerle çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir seyirci kitlesine erişmeyi hedefliyor. Haziran ayına kadar sürecek programda tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve konserler yer alıyor. Etkinlikler, hem yerel kültürün korunmasına hem de yeni sanat izleyicilerinin kazanılmasına odaklanıyor.

erişim ve katılım:

Belediye, vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak için ücretsiz bilet uygulamasını hayata geçirdi. İlçede yaşayanlar, etkinliklere katılmak için Kalbimiz Kağıthane mobil uygulaması üzerinden bilet edinebiliyor. Bu sayede programlara katılım arttırılırken, kültürel yaşamın mahalle ölçeğinde canlandırılması amaçlanıyor.

Yerel yönetim tarafından organize edilen etkinlikler, şiirin ve müziğin birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, katılımcılara sosyal bir buluşma alanı da sunuyor. Kağıthane Belediyesi, sezon boyunca düzenlenen farklı formatlardaki etkinliklerle ilçede kültürel çeşitliliği güçlendirmeyi ve sanatın erişilebilirliğini artırmayı sürdürecek.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN, SULTAN SELİM KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞİİR VE TÜRKÜ DİNLETİSİ PROGRAMINDA ORDULU VE ERZURUMLU HEMŞEHRİLERİ BİR ARAYA GELDİ.