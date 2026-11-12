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Düzce'de 12 kasımın izleri: 18.57'de sirenler kentte yankılandı

12 Kasım 1999 depreminin 27. yıldönümünde Düzce'de saat 18.57'de kent genelinde sirenler çalındı; hayatını kaybedenler rahmetle anıldı ve deprem gerçeği hatırlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de 12 kasımın izleri: 18.57'de sirenler kentte yankılandı

Düzce'de anma ve sirenler:

12 Kasım 1999 tarihli Düzce depremi, 27. yıldönümünde kentin belleğini yeniden canlandırdı. Depremin meydana geldiği saat 18.57'de kent genelinde sirenler çalındı ve sokaklarda bir dakika boyunca derin bir sessizlikle birlikte anma yaşandı.

Aradan geçen yıllara karşın yaşanan acı hafızalarda taze kalmaya devam ediyor; anma sessizliği, kayıpların ve yıkımın hatırlanmasına vesile oldu.

27 yıl sonra etkiler ve bilanço:

12 Kasım 1999'da yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş yaralanmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Bugünkü anma, bu sayısal verilerin ve yaşanan büyük yıkımın toplum hafızasındaki yerini bir kez daha ortaya koydu.

resmi anma ve valinin mesajı:

Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir hüzün akşamını, hüzün gecesini yaşıyoruz. Bundan 27 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde maalesef Düzce’miz büyük bir deprem yaşamış, 845 vatan evladını deprem şehidi olarak yolcu etmiştir. Allah her birine gani gani rahmet eylesin. Her birine rahmet diliyorum. İnancımız ve imanımız gereği biliyoruz ki her biri şehittir."

Anma etkinlikleri çerçevesinde hayatını kaybedenler saygıyla anılırken, yaşanan felaket toplumda afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Düzce’de 18.57’de hayat bir kez daha durdu

Düzce’de 18.57’de hayat bir kez daha durdu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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