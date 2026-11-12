antalyada ısı ile mücadele planı cop31'de resmen başlatıldı

Antalya Isı Eylem Planı resmen lansmanı yapıldı:

COP31 kapsamında Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen panelde Antalya Isı Eylem Planı resmen tanıtıldı. Paneli yöneten CLIMAAX-MUHIR Takım Lideri ve kıdemli araştırmacı Dr. Fulya Kandemir moderatörlüğünde; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, UNEP Küresel Baş Isı Sorumlusu Dr. Eleni Myrivili, Paris Belediyesi Ekolojik Dönüşüm ve İklim Direktörü Pauline Lavaud ile Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Ulusal Sekreter Adalberto Maluf konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, planın sadece bir rapor olmayacağını; bilim insanları, belediye birimleri, uluslararası kuruluşlar ve paydaşlarla yürütülen diyalog sonucunda şekillendiğini ve uygulama sürecinin bugün itibarıyla başladığını vurguladı.

Planın kapsamı ve yerel gerçeklik:

Özdemir, Antalya’nın bir Akdeniz kenti olarak iklim değişikliğinin etkilerini yoğun biçimde yaşadığını belirtti. Yaz aylarında yüksek nemle hissedilen sıcaklıkların zaman zaman 50 dereceyi aşabildiğine dikkat çekildi. Bu yeni iklim gerçeğinin; daha uzun sıcak dönemleri, güçlü sıcak hava dalgalarını, kuraklığı, su stresini, ısınan denizleri ve artan yangın riskini beraberinde getirdiği ifade edildi.

Panelde, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar, açık alanda çalışanlar, serinleme imkânlarına erişimi sınırlı gruplar ve sokak hayvanları üzerinde yoğun etkisi olduğu üzerinde duruldu. Özdemir, "Aşırı sıcakları yalnızca zorlayıcı bir yaz koşulu değil, ciddi bir afet riski olarak ele almalıyız" sözleriyle bu yaklaşımı özetledi ve 2021 Manavgat orman yangınlarının risklerin birbirine bağlılığını gösterdiğini hatırlattı.

Bilimsel temel ve uygulama adımları:

CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında yapılan iki yıllık çalışmalarla Antalya’nın sıcaklık riski, kentsel ısı taşıyıcıları ve kırılganlıkların bilimsel verilerle değerlendirildiği belirtildi. Ekipler, elde edilen bulguları sadece raporla sınırlı bırakmayıp uygulamaya dönüştürme kararlılığı gösterdi.

Özdemir, planın uygulama safhasında yakın zamanda kazanılan uygulama projeleri, hibe destekleri ve yeni veri kaynaklarının kullanılacağını açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, aşırı sıcaklarla mücadelede bilimsel yaklaşımı uygulamanın temeline koyarak adımlar atmaya başladı.

Uluslararası işbirliği ve mesaj:

Panelde Paris, UNEP ve Brezilya’dan gelen deneyimler paylaşılırken, Antalya’nın küresel işbirliğinin aktif bir parçası olduğu vurgulandı. Antalya, UNEP’in 50C’de 50 Şehir Programı kapsamında yüksek taahhüt veren 15 şehir arasında yer alıyor ve planın COP31'de başlatılması bu bağlılığın bir göstergesi olarak sunuldu.

Panel kapanışında Büşra Özdemir, bilginin tek başına yeterli olmadığını; bilimin karar ve uygulamaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin bu bilgiyi günlük hizmetlere, altyapıya ve halkı koruyan somut uygulamalara çevirmesinin önemine dikkat çekildi. Özdemir, planın uygulandıkça gelişeceğini, yeni verilerle güçleneceğini ve sahadan öğrenilenlerle olgunlaşacağını belirtti.

Teşekkür ve ileriye dönük vurgu:

Antalya yönetimi, panelde katkı sunan Adalberto Maluf, Dr. Eleni Myrivili ve Pauline Lavaud başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. Özdemir, planın uygulama, izleme ve güncellemeyle sürekli iyileştirilecek bir yol haritası olduğunu ifade ederek, "Bilimi temel alacağız, uygulamayı geciktirmeyeceğiz ve işbirliğinden vazgeçmeyeceğiz" mesajını verdi.

Sonuç olarak, COP31'de yapılan lansman Antalya için aşırı sıcaklara karşı hazırlık ve direnç inşa etme sürecinin başlangıcını işaret ediyor; hedef, yerel uygulamalarla bilimsel bulguları sahaya taşımak ve şehir ölçekte koruma mekanizmalarını güçlendirmek.

COP31'de "Antalya Isı Eylem Planı"nın lansmanı yapıldı