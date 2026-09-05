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Hassa Yolçatı Mahallesi'nde bahçe yangını: ekipler kısa sürede kontrol sağladı

Hatay'ın Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hassa Yolçatı Mahallesi'nde bahçe yangını: ekipler kısa sürede kontrol sağladı

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Hatay'ın Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, bölgeye yönlendirilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını engelledi. Müdahalenin ardından söndürme işlemi tamamlandı ve olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

hasar tespiti ve son durum:

Yangında bahçe zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi; yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

HASSA YOLÇATI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN BAHÇE YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

HASSA YOLÇATI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN BAHÇE YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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