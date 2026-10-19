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Hastane otoparkında motordan çıkan yangın bir aracı kullanılamaz hale getirdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında bulunan aracın motorundan çıkan yangın kullanılamaz hale getirdi; iki araç ısıdan zarar gördü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hastane otoparkında motordan çıkan yangın bir aracı kullanılamaz hale getirdi

Olayın gelişimi:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangında araç alevler içinde kaldı.

Yangından yükselen yoğun siyah duman çevreyi kapladı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde motor bölümünden yükselen alevler ve aracın yakınındaki güvenlik görevlileri görülüyor.

Müdahale ve hasar:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Söndürme çalışmaları sonucunda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanan aracın yanında park halinde bulunan iki otomobil de yüksek ısı nedeniyle zarar gördü. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor ve henüz belirlenemedi.

TOKAT&#039;TA HASTANE OTOPARKINDA PARK HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TOKAT'TA HASTANE OTOPARKINDA PARK HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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