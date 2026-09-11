Hastane personeli ve hasta yakınları kan bağışı için seferber oldu

kampanya detayları:

Özel İmperial Hastanesi ile Kızılay iş birliği kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyası, hastane bünyesinde gerçekleşti. Etkinliğe doktor, hemşire ve diğer hastane personelinin yanı sıra hasta yakınları da katıldı ve stantlarda bağış için yoğun ilgi gösterildi. Organizasyon, sağlık kuruluşu ile toplum arasındaki dayanışmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

katılımın boyutu ve amaçları:

Katılımcılar, acil kan ihtiyacına yanıt vermek ve toplumda kan bağışı farkındalığını artırmak amacıyla kampanyaya destek verdi. Hastane yetkilileri, bu tür etkinliklerin kan stoklarının düzenli tutulmasında ve tedavi süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

başhekimden değerlendirme:

Doç. Dr. Aydın Kant, kampanyanın önemine ilişkin şunları söyledi: "Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığı açısından da olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Kan bağışı hem toplumsal hem de kişisel açıdan büyük önem taşımaktadır. Sağlığı yerinde olan ve kan bağışında bulunabilme kriterlerini taşıyan herkesin bu konuda daha duyarlı davranması gerektiğine inanıyorum. Kampanyamıza katılarak kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ediyorum".

Hastane yönetimi, benzer kampanyaların sürdürüleceğini belirterek toplumu düzenli bağışa davet etti ve gönüllü bağışın önemine vurgu yaptı.

ÖZEL İMPERİAL HASTANESİ VE KIZILAY İŞ BİRLİĞİ İLE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. HASTANEDE DÜZENLENEN KAMPANYAYA DOKTOR, HEMŞİRE VE HASTANE PERSONELİNİN YANI SIRA HASTA YAKINLARI DA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.