Hastanede 10 kasım anması: Atatürk saygı ve rahmetle anıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Kasım anma programı düzenlendi; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Atatürk yad edildi.