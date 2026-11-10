Hastanede 10 kasım anması: Atatürk saygı ve rahmetle anıldı

Anma programı hastanede gerçekleştirildi
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Programın açılışı
Hastanede düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Anılan miras
Programda Atatürk'ün fikirleri, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anıldı. Etkinlik, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, rahmet ve minnetle yad edilmesiyle sona erdi.
HASTANEDE 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
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