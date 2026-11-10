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Hastanede 10 kasım anması: Atatürk saygı ve rahmetle anıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Kasım anma programı düzenlendi; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Atatürk yad edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hastanede 10 kasım anması: Atatürk saygı ve rahmetle anıldı

Anma programı hastanede gerçekleştirildi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programın açılışı

Hastanede düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Anılan miras

Programda Atatürk'ün fikirleri, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anıldı. Etkinlik, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, rahmet ve minnetle yad edilmesiyle sona erdi.

HASTANEDE 10 KASIM ATATÜRK&#039;Ü ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

HASTANEDE 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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