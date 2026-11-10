Eskişehir'de 88. yılda Atatürk için birlik ve saygı

Vilayet Meydanı'nda resmi anma:

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Eskişehir'de düzenlenen törenlerle anıldı. Vilayet Meydanı'ndaki resmi programa Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Hava Orgeneral Erdoğan Gür ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ulu Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve göndere çekili Türk bayrakları yarıya indirildi. Programda Atatürk'ün yaşamı, mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı mirasın önemine ilişkin bir konuşma yapıldı; tören kapsamında ayrıca anma şiirleri okundu.

Belediye birimlerinde eş zamanlı anma:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler, merkezi törene paralel olarak kendi birimlerinde de anma etkinlikleri düzenledi. Başta ESKİ olmak üzere daire başkanlıkları ve hizmet birimlerinin önünde gerçekleştirilen kortej ve törenlerde belediye çalışanları 09.05'te saygı duruşunda bulunarak Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve minneti dile getirdi.

Anma törenleri, yalnızca geçmişe saygı gösterisi olmanın ötesinde, Cumhuriyet değerlerinin ve ortak hafızanın korunmasının önemini hatırlattı; katılımcılar, Atatürk'ün ideallerinin güncel yaşama aktarılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

BELEDİYENİN TÜM BİRİMLERİNDE ATATÜRK ANILDI