Pınarlıbelen'e modern kapalı pazar ve sosyal yaşam alanı kazandırıldı

Pınarlıbelen kapalı pazar ve sosyal etkinlik alanı açıldı:

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Pınarlıbelen Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, Bodrum Belediyesi tarafından mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Tören sırasında muhtarın ve belediye yetkililerinin konuşmaları öne çıktı.

açılış konuşmaları ve muhtar katkısı:

Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol, mahalleye böyle bir tesis kazandırdığı için Başkan Tamer Mandalinci ve emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Başkan Mandalinci ise tesisin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Pınarlıbelen Mahallemizde tüm vatandaşlarımızın samimiyetle, güzellikle ve iyi programlarla bir araya gelebileceği harika bir sosyal etkinlik alanımız oldu. Bugün itibarıyla günün her saati her vatandaşımıza açık, ücretsiz bir şekilde düğünlerimizi, derneklerimizi, nişanlarımızı, kınalarımızı, asker eğlencelerimizi yapabileceğiniz bir ortam olarak hizmete geçti. Belediye olarak bizler de hem mahallelerimize hem muhtarlarımıza vermiş olduğumuz sözlerin, muhtarlarımızla mahalle sakinlerinin takipleriyle beraber hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bugün bu tesisin açılışını yapıyorsak, bu tesiste konuşabiliyorsak, bu tesiste mahalle insanımız hizmet alabiliyorsa, burada sevgili Abdullah Başol muhtarımın çok kıymetli bireysel katkısı, bireysel mücadelesi var. Ben, bugün bu alanı kazandırıp bu mahallemize ne kadar güzel bir hizmet yaptığımızı, muhtarımızın o çabasının, o fikri takibinin ne kadar değerli ne kadar kutsal olduğunu bir kere daha gördüm"

Başkan Mandalinci, görevde olduğu süre boyunca vatandaşlar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu hizmetin mahalle halkına ve üreticilere fayda sağlayacağını ifade etti.

tesis özellikleri ve kullanım amaçları:

Modern tesiste 425 metrekare kapalı pazar alanı bulunuyor. Ayrıca gelin odası ve sosyal donatılar, zabıta birimi ile mutfak alanı gibi birimler yer alıyor. Bu düzenleme ile Pınarlıbelen Mahallesi sakinlerinin pazar yeri ihtiyacının kapalı ve düzenli bir alanda karşılanması, sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı bir mekân oluşturulması hedeflendi.

Tesis, düğün, dernek toplantıları, nişan, kına ve asker eğlenceleri gibi etkinliklerin yanı sıra günlük pazar faaliyetleri için de mahalle halkına konforlu bir ortam sunuyor ve vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı.

açılışa katılanlar ve törenin sonu:

Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Ayşe Nurhan Fıratlı, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol, bölge muhtarları, birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından muhtar Abdullah Başol tarafından Başkan Tamer Mandalinci'ye teşekkür plaketi takdim edildi; tören kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

PINARLIBELEN KAPALI PAZAR YERİ VE SOSYAL ETKİNLİK ALANI AÇILDI