Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3188 +0,01%
Bist 11.727,30 +0,12%
Altın Gram 6.583,27 -0,69%
EUR/USD 1,1218 +0,00%
Brent Petrol 90,44 -2,30%
--°

Muğla tarımsal plastikleri üretime kazandırıyor

Muğla Büyükşehir, sera naylonu ve damla sulama borularını toplayıp geri dönüştürecek; 16 Kasım'da Karaçulha'da başlayacak, 250 kg ve üzeri atık destek kapsamında.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Muğla tarımsal plastikleri üretime kazandırıyor

proje kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle tarımsal üretimden kaynaklanan plastik atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Proje kapsamında sera naylonları, damla sulama boruları ve benzeri plastik atıkların toplanması planlanıyor. İlk uygulama kapsamında toplama işlemleri 16 Kasım'da Fethiye Karaçulha Toptancı Hali'nde gerçekleştirilecek.

üreticiye destek ve koşullar:

Karaçulha Toptancı Hali'ne tarımsal plastik atıklarını getiren üreticilere çeşitli tarımsal ürün destekleri sağlanacak. Uygulamaya göre, 250 kilogram tarımsal plastik atık getiren üreticiler destekten yararlanabilecek. Destekten faydalanmak isteyen üreticilerin atık teslimi sırasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye 444 48 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

geri dönüşümün ikinci aşaması:

Projenin ikinci aşamasında toplanan tarımsal plastik atıkların işlenerek yeniden hammaddeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda plastik atıkların geri dönüşüm süreçleri, yeniden üretimde kullanılma olanakları ve uygulanabilecek yöntemlere ilişkin araştırma ve çalışmalar devam ediyor.

başkan aras'ın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras projeyi değerlendirirken şunları söyledi: "Muğla güçlü bir tarım kenti. Üretim ne kadar kıymetliyse, üretim sonrasında ortaya çıkan atığın nasıl değerlendirildiği de o kadar önemli. Biz bu atıkları çevre için bir sorun olarak bırakmak yerine yeniden üretimin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Üreticimiz atığını teslim edecek, karşılığında destek alacak; ilerleyen süreçte de bu atıkların yine Muğla’da işlenerek tarıma geri dönmesini sağlayacağız. Böylece hem toprağımızı ve doğamızı koruyacağız hem de üreticimizin yükünü bir nebze hafifleteceğiz. COP31 sürecinde de sıkça vurguladığımız gibi, iklimle mücadele yalnızca büyük hedeflerle değil, kentte kurduğumuz bu tür somut döngülerle anlam kazanıyor. Muğla’nın kaynağını Muğla’da tutan, üreticisini destekleyen ve geleceği gözeten bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN PLASTİK ATIKLARI TOPLAYARAK GERİ...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN PLASTİK ATIKLARI TOPLAYARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRACAK, ATIĞINI TESLİM EDEN ÜRETİCİLERE İSE TARIMSAL ÜRÜN DESTEĞİ SAĞLAYACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli’nin sanayi rotasını değiştirebilecek titanyum girişiminde sermaye taahhü...
images

Van'da ustalar karla yarışıyor: botlar kışa hazırlanıyor
images

Van'da ilk karla birlikte ayakkabı tamircilerinde hareketlilik
images

Ticaret köprüsünde yeni adım: Türk heyeti Şam'da kritik temaslarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polonya’da iki Ukraynalı rusya adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklandı

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü

Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı