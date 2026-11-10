Muğla tarımsal plastikleri üretime kazandırıyor

proje kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle tarımsal üretimden kaynaklanan plastik atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Proje kapsamında sera naylonları, damla sulama boruları ve benzeri plastik atıkların toplanması planlanıyor. İlk uygulama kapsamında toplama işlemleri 16 Kasım'da Fethiye Karaçulha Toptancı Hali'nde gerçekleştirilecek.

üreticiye destek ve koşullar:

Karaçulha Toptancı Hali'ne tarımsal plastik atıklarını getiren üreticilere çeşitli tarımsal ürün destekleri sağlanacak. Uygulamaya göre, 250 kilogram tarımsal plastik atık getiren üreticiler destekten yararlanabilecek. Destekten faydalanmak isteyen üreticilerin atık teslimi sırasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye 444 48 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

geri dönüşümün ikinci aşaması:

Projenin ikinci aşamasında toplanan tarımsal plastik atıkların işlenerek yeniden hammaddeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda plastik atıkların geri dönüşüm süreçleri, yeniden üretimde kullanılma olanakları ve uygulanabilecek yöntemlere ilişkin araştırma ve çalışmalar devam ediyor.

başkan aras'ın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras projeyi değerlendirirken şunları söyledi: "Muğla güçlü bir tarım kenti. Üretim ne kadar kıymetliyse, üretim sonrasında ortaya çıkan atığın nasıl değerlendirildiği de o kadar önemli. Biz bu atıkları çevre için bir sorun olarak bırakmak yerine yeniden üretimin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Üreticimiz atığını teslim edecek, karşılığında destek alacak; ilerleyen süreçte de bu atıkların yine Muğla’da işlenerek tarıma geri dönmesini sağlayacağız. Böylece hem toprağımızı ve doğamızı koruyacağız hem de üreticimizin yükünü bir nebze hafifleteceğiz. COP31 sürecinde de sıkça vurguladığımız gibi, iklimle mücadele yalnızca büyük hedeflerle değil, kentte kurduğumuz bu tür somut döngülerle anlam kazanıyor. Muğla’nın kaynağını Muğla’da tutan, üreticisini destekleyen ve geleceği gözeten bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN PLASTİK ATIKLARI TOPLAYARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRACAK, ATIĞINI TESLİM EDEN ÜRETİCİLERE İSE TARIMSAL ÜRÜN DESTEĞİ SAĞLAYACAK.