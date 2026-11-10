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Kuşadası’nda belediye personeli 10 kasım’ı yeniden idrak etti

Kuşadası Belediyesi personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 88’inci ölüm yıldönümünde Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuşadası’nda belediye personeli 10 kasım’ı yeniden idrak etti

Kuşadası Belediyesi töreni

Kuşadası Belediyesi personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen törende bir araya geldi.

Tören, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında yapılan saygı duruşu ile başladı. Ardından topluca İstiklal Marşı okundu ve katılımcılar anma programına katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma:

Sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Atatürk’ün mirasına dair değerlendirmelerde bulundu. Serçek, "10 Kasım, sadece bir matem günü değildir. Atatürk’ün fikirlerini anlamak, ideallerini kavramak ve onun gösterdiği yolda azimle yürümek demek olan bir yeniden idrak günüdür" ifadelerini kullandı.

Serçek, Atatürk’ün akla, bilime ve çağdaşlaşmaya verdiği önemin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve Cumhuriyet’in korunması ile yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Tören, yapılan konuşmanın ardından sona erdi.

KUŞADASI BELEDİYESİ PERSONELİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL...

KUŞADASI BELEDİYESİ PERSONELİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNARAK ATA’YI ANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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