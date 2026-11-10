Nazilli'de yağmur altında saygı: Atatürk 88. ölüm yıldönümünde anıldı

Nazilli'de anma töreni düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. yılında saygı, minnet ve özlemle anıldı. İlçede düzenlenen anma programları sabah saatlerinde başladı ve yağmur altında gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı.

Sirenlerle başlayan an:

Törenler, İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde protokolün çelenk sunmasıyla başladı. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile öğretmen ve öğrenciler törene katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun hayata gözlerini yumduğu 09.05te çalan sirenlerle birlikte ilçede hayat adeta durdu ve katılımcılar saygı duruşuna geçti.

Okulların ve gençlerin katkısı:

Anma etkinlikleri Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Nazilli Anadolu Lisesi Müdürü Zakir Tali yaptı. Tali, Atatürk'ün sadece askeri bir komutan olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin geleceğine yön veren büyük bir lider olduğunu vurguladı ve Atatürk'ün gençlere duyduğu güven ile Cumhuriyet'in gelecek nesillere emanet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Program çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. Öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve konserler katılımcılarda duygulu anlar oluşturdu. Etkinlik, hazırlanan 'senin sayende' isimli oratoryo gösterisiyle sona erdi. Anma programı boyunca Atatürk'ün fikirlerinin, eserlerinin ve Cumhuriyet mirasının genç kuşaklara aktarılmasına vurgu yapıldı ve katılımcılarda ortak bir sorumluluk bilinci pekiştirildi.

Törenler, yağmurun altında gerçekleşmesine rağmen katılımcıların sergilediği saygı duruşu ve öğrencilerin performanslarıyla Nazilli'de anlamlı ve etkileyici bir şekilde tamamlandı.

NAZİLLİ’DE ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 88. YILI DOLAYISIYLA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ