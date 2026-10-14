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Hastanede deprem sonrası yangın senaryosu gerçek müdahaleyi test etti

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen tatbikat, deprem sonrası elektrik kaynaklı yangın senaryosuyla söndürme, kurtarma ve ilk yardım ekiplerini sınadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hastanede deprem sonrası yangın senaryosu gerçek müdahaleyi test etti

Hastanede deprem sonrası yangın tatbikatı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde senaryo gereği merkez üssü Elazığ olan deprem sonrası acil durum planı devreye alındı. Tatbikat kapsamında depremin etkisiyle hastanenin idari kısmında elektrik kaynaklı yangın çıktığı varsayıldı ve ekipler kısa sürede harekete geçti.

Tatbikatın uygulaması:

Kırmızı kod verilmesinin ardından söndürme, ilk yardım ve kurtarma ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar ekipler tarafından olay yerinden kurtarılarak hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Değerlendirme ve hedefler:

Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak 2026 yılının tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Yur, 'Her yıl düzenli olarak afetlere karşı önlemlerimizi almaktayız. Güncel gelişmeler ışığında yeniliklerimizi kendimiz uygulamalı bir şekilde görmekteyiz. Bugün de mikrobiyoloji laboratuvarımızda deprem sonrası gelişen yangına müdahale planlamasını gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz tatbikat neticesinde hem eksikliklerimizi gördük, hem de gelişmelerimizi takip ediyoruz. Bu şekilde halkımıza ve kurumlarımıza hizmeti en iyi şekilde devam ettirmekteyiz. Deprem kuşağında yaşamaktayız. Her an her türlü afete uygulamalı olarak hazır olmamız gerektiğinin farkındayız. Ondan dolayı da bugün bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız'

(MK-CK-)

Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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