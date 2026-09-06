Hastanedeki tedaviyi bıraktı, kızının yanında olmak için sınav merkezine geldi

2026-KPSS a grubu oturumu sivas'ta başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Sivas'ta yoğun güvenlik ve denetimle başladı. Saat 09.00dan itibaren adaylar sınav merkezlerine alınmaya başlandı; kapıların kapanma saati ise 10.00 olarak uygulandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde sınava giren adayların aileleri ve görevliler de alanda hazır bulundu.

sınav günü işlemleri:

Görevliler, adayları kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrolünün ardından ayrıntılı güvenlik aramasından geçirdi. Sınava yalnızca sınav giriş belgesi ve kimlikleriyle gelen adaylar kabul edildi; kapıların kapanmasının ardından gelenler içeri alınmadı. Aramalar sırasında stres yaşayan bazı adaylar küpe, saat ve bileklik gibi kişisel eşyalarını çıkarmayı unuttu; ailelerin ve görevlinin yardımıyla eşyalar çıkarılıp teslim edildikten sonra adaylar sınav binasına tekrar alındı.

ailelerin bekleyişi ve duaları:

Kapılar kapandıktan sonra aileler heyecanlı bir bekleyişe geçti; yakınları için kuran okuyup dua edenler oldu. Fizik tedavi gördüğü hastaneden çıkarak kızına destek olmak için sınav alanına gelen Mevlüde Ateş, "Eşimle beraber kızımı sınava getirdim. Sınava girecek adaylara başarılar dilerim. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Dualarım bu okulda ve diğer okullarda sınava giren bütün öğrencilerimize. Burada onlar için Yasin-i Şerif okuyorum. Birkaç gündür hastanede yatıyordum fizik tedavi görüyordum. İçim rahat etmedi. Oradan kalkıp kızıma destek olmak için buraya geldim. Onu yalnız bırakmak istemedim" dedi.

Eşiyle birlikte sınav alanında kızını bekleyen Çetin Taner ise, "Sivas merkezde oturuyorum. Kızımız bugün sınava girdi, biz de burada bekliyoruz. İnşallah sorularını başarıyla cevaplayıp çıkar. Bir yıldır bu sınava emek veriyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alır. Hanımla beraber geldik. Evde duramadık, kızımızın yanında olmak istedik. Hanım duasını okuyor, ben de burada oturup içimden dualarımı okuyorum. Hem vakit geçiriyoruz hem de bekliyoruz. İnşallah hayırlı bir haberle dönmesini bekliyoruz. Başta kızım olmak üzere sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Allah herkesin emeklerinin karşılığını verir" şeklinde konuştu.

Sınavın 10.15'te başladığı, 130 dakika sürerek planlandığı ve 12.25'te sona ereceği belirtildi. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen oturuma toplam 1.708.329 aday başvurdu.

Hastanede tedavi gördüğü yatağından kalktı, kızına destek olmak için sınav merkezine gitti