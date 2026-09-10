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Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta hastaneye giden 66 yaşındaki Coşkun Bilici, Kozlu Belediyesi 67 HO 8009 plakalı otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Hastane önünde meydana gelen kazada 66 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Coşkun Bilici (66) yaşamını yitirdi. Olay, Bilici'nin tedavi için hastaneye gelmesinin ardından otobüsten indiği sırada yaşandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Kozlu Belediyesine ait 67 HO 8009 plakalı halk otobüsünü kullanan şoförün ismi baş harfleriyle T.K. olarak verildi. Bilici, otobüsten indikten kısa süre sonra aracın hareket ettiğini fark edemedi ve otobüsün altında kaldı. Olayı gören hastane personeli, yaralı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından saat 10.00 civarında acil servise getirildi.

Tıbbi müdahale ve soruşturma:

Hastanede doktorların yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalesine rağmen Bilici kurtarılamadı. Ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı, kazayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sonucu ve resmi açıklamalar geldikçe kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

COŞKUN BİLİCİ HAYATINI KAYBETTİ

COŞKUN BİLİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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