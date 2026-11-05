Gaziantep'te düğün gecesinin hesabı mahkeme önünde: iki kardeşe müebbet

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı

Gaziantep’te 24 Kasım 2023 tarihinde bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Murat Kara davasının karar duruşması Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada maktulün ailesi, maktul avukatı, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme, olayın failleri ve suçun niteliğine ilişkin talepleri değerlendirerek kararını verdi.

duruşmada yaşananlar:

Maktul ailesi duruşmada, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanıklar ise beraat ve tahliye talebinde bulundu. Esas hakkındaki mütalaasında cumhuriyet savcısı; Salih U., Emin U. ve Duran U. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi ve düğünde yaralanan İbrahim B. için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda kararını açıkladı. Heyet, Duran U. ve Salih U. kardeşleri "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Duruşmada ayrıca bazı sanıklar hakkında, yaralanan İbrahim B.'ye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

suça sürüklenen çocuk ve verilen toplam cezalar:

Soruşturma kapsamında suça sürüklenen çocuk E.U. hakkında da karar verildi. Heyet, Murat Kara'yı "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, İbrahim B.'ye yönelik öldürmeye teşebbüsten 9 yıl 4 ay ve diğer suçlardan aldığı cezalarla birlikte toplamda 25 yıl 11 ay hapis cezasına hükmedilmesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

olayın kısa geçmişi:

Olay, Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, mahalledeki bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki müdahalelere rağmen üç çocuk babası Murat Kara (32) hayatını kaybetti.

Mahkeme kararlarıyla dosya yerel yargı sürecinde bir aşama daha tamamlanmış oldu. Verilen cezalar, saldırının soruşturma ve yargılama sürecindeki tespitlerle şekillendi.

MURAT KARA (ARŞİV)