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Göreve giderken zincirleme kaza: Sakarya'da 8 araç karıştı

Kocaeli'den Antalya'ya göreve giden 5 polis aracının da karıştığı Sakarya'daki 8 araçlı zincirleme kazada 4 polis hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göreve giderken zincirleme kaza: Sakarya'da 8 araç karıştı

kaza ve ilk bilgiler:

D-650 kara yolunun Adapazarı-Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, Kocaeli'den Antalya'ya göreve gitmekte olan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 ekip aracı ile birlikte 1 kamyon ve 2 sivil araç olmak üzere toplam 8 araç çarpıştı.

Olayda, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın meydana geliş sebebi henüz netlik kazanmadı.

kazanın yol trafiğine etkisi:

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede ulaşımın kontrollü ve yavaş ilerlediği, olay yerine sevk edilen ekiplerin trafiği yönlendirdiği öğrenildi.

soruşturma ve prosedür:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından, konuyla ilgili olarak trafik ve adli birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve görgü incelemelerinin ardından açıklanacağını belirtti.

Kazaya karışan araçlar ve yaralıların durumu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme, soruşturmanın ilerlemesine göre paylaşılacak.

Göreve gidiyorlardı, Sakarya’da zincirleme kazaya karıştılar: 4 polis hafif yaralandı

Göreve gidiyorlardı, Sakarya’da zincirleme kazaya karıştılar: 4 polis hafif yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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