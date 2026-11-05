Sultan II. Bayezid Camii yanında kafe alevlendi: üç kişi dumandan etkilendi

Sultan II. Bayezid Camii yanında kafe yangını

Amasya merkezde, Sultan II. Bayezid Camii yakınında bulunan bir kafede çıkan yangın sonrası bölgeden duman yükseldi. Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. İçeride bulunan ve çalışan olduğu öğrenilen 2 kişi ile bitişikteki iş yerinde bulunan 1 kişi duman inhalasyonu nedeniyle etkilendi. Etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, söz konusu kişilerin hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde polis ile itfaiye ekiplerinin delil ve görgü tespit çalışmaları devam ediyor; yangının kesin sebebi yapılan incelemelerin ardından açıklanacak.

Olayda can kaybı yaşanmaması ve müdahalenin hızlı olması, daha büyük çaplı bir felaketin önüne geçti. Yetkililer, benzer olaylara karşı iş yerlerinin yangın güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Amasya’da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi