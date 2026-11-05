Dolar 50,0445 +0,04%
Euro 56,3499 +0,18%
Bist 11.454,36 -0,21%
Altın Gram 6.655,17 +1,55%
EUR/USD 1,1241 +0,06%
Brent Petrol 95,71 +1,15%
--°

Sultan II. Bayezid Camii yanında kafe alevlendi: üç kişi dumandan etkilendi

Sultan II. Bayezid Camii yanında başlayan kafe yangınında içerideki 2 çalışan ile bitişikteki 1 kişi dumandan etkilendi; hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultan II. Bayezid Camii yanında kafe alevlendi: üç kişi dumandan etkilendi

Sultan II. Bayezid Camii yanında kafe yangını

Amasya merkezde, Sultan II. Bayezid Camii yakınında bulunan bir kafede çıkan yangın sonrası bölgeden duman yükseldi. Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. İçeride bulunan ve çalışan olduğu öğrenilen 2 kişi ile bitişikteki iş yerinde bulunan 1 kişi duman inhalasyonu nedeniyle etkilendi. Etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, söz konusu kişilerin hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde polis ile itfaiye ekiplerinin delil ve görgü tespit çalışmaları devam ediyor; yangının kesin sebebi yapılan incelemelerin ardından açıklanacak.

Olayda can kaybı yaşanmaması ve müdahalenin hızlı olması, daha büyük çaplı bir felaketin önüne geçti. Yetkililer, benzer olaylara karşı iş yerlerinin yangın güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Amasya’da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Amasya’da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı
images

Konya'da Beyşehir ve Hüyük yollarında iki ayrı kaza: üç yaralı
images

Bungalov evde çiftin silahlı ölümü üzerine soruşturma
images

Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TBMM plan ve bütçe komisyonunda fon tasfiyesi tartışması ve sözlü gerilim

Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı

İnegöl il olma sürecine hazır olduğunu açıkladı: kapı açılırsa ilk giren il oluruz

Başkan Aras Datça'da yatırım ve kültür önceliklerini yerinde anlattı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam