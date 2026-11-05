Manisa'da aranan üç hükümlü jandarmaya teslim edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları sürdürdü. Yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş ağır hapis cezaları bulunan üç kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

operasyonların yürütülmesi:

Edinilen bilgiye göre Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kasten öldürme suçundan hakkında 30 yıl 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (31) yakalandı. Ayrıca Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimleri sırasında, hırsızlık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 16 yıl 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (38) yakalandı.

salihli'deki yakalama ve son işlemler:

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ise yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U. (43) gözaltına alındı. Üç şüpheli de karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından üç kişi tutuklanarak ilgili cezaevlerine teslim edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

OPERASYONLARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ AĞIR HAPİS CEZALARI BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.