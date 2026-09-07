Hastaysa evde kalsın: okula gönderme kararında uzman rehberi

uzmanlar velilere uyarıyor

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların günün büyük bölümünü kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirmeye başlaması, soğuk algınlığı, grip ve diğer bulaşıcı enfeksiyonların görülme sıklığını artırıyor. Sınıflarda yakın temas, ortak kullanım alanları ve yetersiz havalandırma solunum yolu virüslerinin yayılmasını kolaylaştırıyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Fatih Ay, bu dönemde karşılaşılabilecek başlıca hastalıklar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

sık görülen hastalıklar:

Uz. Dr. Fatih Ay, okul döneminde en sık viral üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip'in görüldüğünü; ayrıca RSV, el-ayak-ağız hastalığı, streptokok boğaz enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, konjonktivit, gastroenterit ve bazı okul çağındaki yaş gruplarda enfeksiyöz mononükleoz gibi hastalıkların da artış gösterebildiğini belirtiyor. Ortaokul ve lise dönemindeki öğrencilerde sosyal temastan kaynaklanan farklı enfeksiyonlar görülebiliyor; bu süreçte yalnızca hava koşulları değil okul içi kalabalık ve yakın temasın da önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

ailelere pratik öneriler:

Uzmanlar, hastalıklardan korunma için öncelikle rutin çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca 6 aydan büyük çocuklarda yıllık grip aşısının değerlendirilmesi, kronik hastalığı veya bağışıklık sistemi problemi olan çocuklarda ise aşının öncelikli olduğu ifade ediliyor. El hijyeni vurgulanarak çocuklara okuldan eve geldiklerinde, yemeklerden önce ve tuvalet sonrası ellerin doğru yıkanma alışkanlığının kazandırılması öneriliyor. Bunun yanı sıra yeterli uyku ve dengeli beslenmenin bağışıklık için temel olduğu; çocukların yaşlarına uygun olarak genellikle 9 ila 12 saat uyuması ve mevsim sebze ile meyvelerini içeren beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

hastalık belirtisinde ne yapılmalı:

Uzmanlar, ateş, şiddetli öksürük, kusma veya ishal gibi belirgin belirtileri olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çocuğun evde dinlendirilmesi hem iyileşmeyi hızlandırır hem de diğer öğrencilerin enfekte olmasını engeller. Çoğu viral enfeksiyon hafif seyirle kendiliğinden düzelse de, yüksek ve düşmeyen ateş, nefes almada güçlük, kulak ağrısı, belirgin halsizlik ve iştahsızlık gibi durumlarda veya şikayetler 3-4 günden uzun sürerse çocuk hekiminin değerlendirmesine başvurulması gerektiği bildirildi. Özellikle küçük yaş grubu ve kronik hastalığı olan çocuklarda erken tıbbi değerlendirme olası komplikasyonların önlenmesi açısından önem taşıyor.

Sınıfların düzenli havalandırılması, ortak kullanılan eşyaların paylaşımının sınırlandırılması ve öksürme-hapşırma sırasında ağız-burun kapatma alışkanlığının kazandırılması gibi basit önlemler, salgınların yayılmasını azaltmakta etkili olabiliyor. Velilere düşen en önemli görev, hastalık belirtilerini takip etmek ve gerektiğinde çocuğu dinlendirmekten çekinmemek olarak özetlenebilir.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BÖLÜMÜ'NDEN UZ. DR. FATİH AY