Kaza sonrası TEM otoyolunda sopalı ve yumruklu kavga kamerada

kaza sonrası tartışma ve kavga:

İstanbul Kağıthane, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasının ardından kazaya karışan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine yumruklarla ve sopalarla saldırdı.

Olayın yaşandığı noktada bulunan çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar tarafları ayırırken, kavgayı yatıştırmak için çabalayanların olduğu görüldü.

müdahale ve çağrı:

Çevreden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durumu bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı ve ortamın sakinleşmesini sağladı.

kayıt altına alınan görüntüler ve tutanak:

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlar olay anındaki gerginliği ve saldırgan davranışları gösteriyor. Polis ve vatandaşların müdahalesinin ardından taraflar birbirinden ayrılırken, konuya ilişkin gerekli tutanaklar tutuldu ve kaza nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın resmi kaydı oluşturuldu.

KAĞITHANE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA YUMRUKLU VE SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. YAŞANAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.