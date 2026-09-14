İsmail Kartal: bir gol atıp üç puan alamamak bizi derinden üzdü

maç özeti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör İsmail Kartal, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirtti. Kartal, özellikle ikinci yarıda ekip olarak iyi üretim sergilediklerini, net fırsatlarının ve direkten dönen topların bulunduğunu vurguladı.

Maç boyunca oyun disiplini korunarak galibiyet hedeflendiğini söyleyen Kartal, elde edilen üretkenliğe rağmen golü bulup üç puanı alamamanın moral bozucu olduğunu ifade etti. Takımın oyun anlayışı ve çabasıyla ilgili olumlu tespitler yaparken sonucun beklentinin altında kaldığını kabul etti.

Kartal'ın zemine yönelik eleştirisi:

Teknik direktör, sahadaki koşullara dikkat çekerek Gaziantep için kullanılan zemini eleştirdi: “Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Oyuncularım sahanın kötü olduğunu söyledi.” Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oynadıklarını ve daha iyi zeminlerde maç yaptıklarını, ligde ise kötü zeminin ve kapanan ekiplerin zorluk oluşturduğunu ifade etti.

hakem ve puan kayıpları yorumu:

Puan kayıplarına ilişkin soruya Kartal, ligdeki ilk 5 haftada kaybettikleri 8 puana dikkat çekerek cevap verdi. Kartal, ligde daha önce verilmediğini düşündükleri penaltılardan ve bu maçtaki uzatma süresinin kısa olmasından söz etti: “Ligde ilk maçta 2 verilmeyen penaltı var. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız var. Bu maçtaki hakem, sadece 3 dakika uzatma verdi. Bunlar hepsi doğru mu? Daha fazla söyleyecek bir şey yok.” şeklinde konuştu.

Genel değerlendirmede Kartal, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ve bu akşam kazanacak golü bir türlü bulamadıklarını belirterek takımın performansı ile sonuç arasındaki farkın üzüntü kaynağı olduğunu yineledi.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL