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Kayserispor farka gitti: İstanbulspor sahadan 4-0 mağlup ayrıldı

Kayserispor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında İstanbulspor’u 4-0 yendi; Seferi ve Moreno ikişer golle takımının galibiyetini perçinledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 23:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor farka gitti: İstanbulspor sahadan 4-0 mağlup ayrıldı

Kayserispor evinde farklı bir galibiyet aldı

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Maç boyunca kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, özellikle ilk yarıda bulduğu gollerle farkı erken açtı ve skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

maçın kritik anları:

25. dakikada Moreno’nun pasında topla buluşan Murat Uçar’ın yerden ceza sahasına ortasında savunmanın ters vuruşunda arka direkte topu alan Seferi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 34. dakikada İstanbulspor’un savunmasının uzaklaştırmak istediği topun Oğulcan Çağlayan’a çarpmasının ardından ceza sahası sağ çaprazındaki Moreno bekletmeden yaptığı vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.

İlk yarının sonlarında, 44. dakikada İstanbulspor kalecisi Alp Tutar’ın pasını Kubilay Sönmez kontrol edemeyince topu kapan Moreno, ceza sahası sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında kontrolü bırakmayan Kayserispor, 83. dakikada Murat Uçar’ın sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu yakalayan Seferi ile skoru 4-0’a taşıdı.

kadrolar ve yöneticiler:

Maçın hakem triosu Turgut Doman, Mehmet Pekmezci ve Barış Çiçeksoyu’dan oluştu. Kayserispor kadrosunda Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler (Kayra Cihan dk. 81), Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Camara (Ensar Kemaloğlu dk. 56), Oğulcan Çağlayan (Hasani dk. 56), Görkem (Murat Cem Akpınar dk. 81), Seferi ve Moreno (Radu dk. 74) yer aldı. Teknik direktörlüğü Atila Gerin yürütüyor.

İstanbulspor cephesinde ise başlangıç kadrosunda Alp Tutar, Muhlis Dağaşan (Vefa Temel dk. 39), Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (Mendy dk. 46), Fall, Ömer Faruk Duymaz (Berk Ali Nizam dk. 73), Cham (Njie dk. 66) ve Ali Akman (Iliev dk. 46) sahadaydı. Takımın teknik direktörü Olcay Demir’di.

Goller maçta Seferi (25' ve 83') ile Moreno (34' ve 44') tarafından kaydedildi. Kayserispor bu sonuçla haftayı farklı bir galibiyetle kapattı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 7. HAFTASINDA KAYSERİSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İSTANBULSPOR’U 4-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 7. HAFTASINDA KAYSERİSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İSTANBULSPOR’U 4-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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