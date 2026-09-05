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Hatalı sollama son anda kazayı önledi

Yenice'de virajda hatalı sollama yapan otomobil, karşıdan gelen hafif ticariyle burun buruna geldi; olay arkadan gelen aracın kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatalı sollama son anda kazayı önledi

olayın geçtiği yer ve görüntülerin kaynağı:

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde meydana gelen olayda Zonguldak yönüne ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, önündeki aracı geçmek için karşı şeride geçti.

Otomobil viraja girdiği sırada karşı yönden gelen hafif ticari araçla neredeyse burun buruna geldi. Anlar, arkadan seyreden başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.

sürüş güvenliği ve tehlike anı:

Kayıtlarda, otomobil sürücüsünün manevrasının hem kendi güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attığı açıkça görülüyor. Sürücülerin son anda yaptığı yön ve hız ayarlamaları sayesinde çarpışma son anda önlendi.

Görüntüler, özellikle virajlı yollarda ve sınırlı görüş olan kesimlerde yapılan sollamaların ne denli riskli olduğunu gözler önüne seriyor.

KARABÜK&#039;ÜN YENİCE İLÇESİNDE ÖNÜNDEKİ ARACI HATALI ŞEKİLDE SOLLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KARŞI...

KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDE ÖNÜNDEKİ ARACI HATALI ŞEKİLDE SOLLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KARŞI YÖNDEN GELEN HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMAKTAN KURTULDUĞU ANLAR ARAÇ KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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