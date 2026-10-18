Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Hatay polisinden il genelinde eş zamanlı yakalama operasyonu: 49 kişi gözaltında

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 16 Ekim'de düzenlediği çalışmada çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı; 8 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay polisinden il genelinde eş zamanlı yakalama operasyonu: 49 kişi gözaltında

Operasyon detayları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ekim tarihinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin eş zamanlı ve koordineli operasyonları sonucunda toplam 49 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Çalışmada özellikle hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve kenevir ekimi gibi farklı nitelikte suçlardan aranan şahısların adres ve kimlik tespitleri gerçekleştirildi. Operasyon, il genelinde yapılan titiz alan ve ev çalışmalarıyla tamamlandı.

Yakalananların yasal durumu:

Emniyet kayıtlarına göre yakalanan şahıslar arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar da yer aldı: 5–10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, 2–5 yıl aralığında cezası bulunan 5 kişi ve cezası 2 yılın altında olan 1 kişi olduğu bildirildi.

Toplam 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; sevk edilen şahıslardan 8 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İşlemler adli mercilerce sürdürülmektedir.

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL GENELİNDE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA...

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL GENELİNDE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı
images

Yenişehir'de tarlalar suyla boğuşuyor, ekipler kanalları temizliyor
images

Tartışma İnegöl'de bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı
images

Gece uygulaması: Hatay'da eksik belge ve kural ihlalleri 17 işletmeye işlem geti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolu'da gece sağanakları yaşamı aksattı

Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

Yenişehir'de tarlalar suyla boğuşuyor, ekipler kanalları temizliyor

Tartışma İnegöl'de bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması