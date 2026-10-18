Hatay polisinden il genelinde eş zamanlı yakalama operasyonu: 49 kişi gözaltında

Operasyon detayları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ekim tarihinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin eş zamanlı ve koordineli operasyonları sonucunda toplam 49 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Çalışmada özellikle hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve kenevir ekimi gibi farklı nitelikte suçlardan aranan şahısların adres ve kimlik tespitleri gerçekleştirildi. Operasyon, il genelinde yapılan titiz alan ve ev çalışmalarıyla tamamlandı.

Yakalananların yasal durumu:

Emniyet kayıtlarına göre yakalanan şahıslar arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar da yer aldı: 5–10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, 2–5 yıl aralığında cezası bulunan 5 kişi ve cezası 2 yılın altında olan 1 kişi olduğu bildirildi.

Toplam 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; sevk edilen şahıslardan 8 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İşlemler adli mercilerce sürdürülmektedir.

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL GENELİNDE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.