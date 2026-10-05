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Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Düzce'de akşam kazası sonrası trafik sıkıştı; Bölge Trafik ekipleri sinyalizasyonu yönlendirerek ambulansa hızlı geçiş ve öncelik sağladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 00:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Düzce'de ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Akşam saatlerinde Düzce'de meydana gelen trafik kazası, bölgede yoğun bir araç yoğunluğu oluşturdu. Oluşan sıkışma nedeniyle olay yerine ulaşmaya çalışan ambulans ilerlemekte güçlük çekti ve zaman kaybı riski ortaya çıktı.

olayın gelişimi:

Kaza sonrası kavşaklarda trafik akışı kilitlenirken sağlık ekibinin hızlı müdahalesi için yol açılması gerekti. Durumu fark eden Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sinyalizasyon sistemine müdahale ederek kavşaktaki ışıkları ve akışı yönlendirdi.

polis müdahalesinin etkisi:

Sinyalizasyon ayarları ve trafik düzenlemesiyle polis ekipleri ambulansa bir geçiş koridoru oluşturdu. Bu sayede ambulans yoğun trafikten çıkarak görevine devam etti ve olası gecikmeler önlendi.

Olay, trafik yönetimi ve acil müdahale koordinasyonunun önemini bir kez daha gösterdi; sinyalizasyonun etkin kullanımı, sağlık ekiplerinin zamanında ulaşımını sağlamada belirleyici oldu.

DÜZCE’DE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN YOĞUNLUKTA AMBULANS...

DÜZCE’DE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN YOĞUNLUKTA AMBULANS TRAFİKTE KALDI. BÖLGE TRAFİK EKİPLERİ, SİNYALİZASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE EDEREK AMBULANSIN HIZLA GEÇİŞİNİ SAĞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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