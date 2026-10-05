Dolar 49,1384 +0,06%
Euro 55,3593 +0,18%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.595,02 +0,29%
EUR/USD 1,1259 +0,01%
Brent Petrol 102,60 +0,34%
--°

Yol ortasında zincirleme kaza: Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda 4 yaralı

Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 00:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yol ortasında zincirleme kaza: Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda 4 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar

Adıyaman’ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 18. kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada dört otomobil birbirine girdi. Olay, Gölbaşı istikametine seyir halinde olan sürücü Zafer Kuşoğlu yönetimindeki 27 HD 822 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı.

Araçların çarpışma sıralaması

İlk kazayı gören ve aynı yönde ilerleyen Mustafa Cansiz yönetimindeki 44 ER 671 plakalı araç, önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç refüjdeki bariyerlere çarptı. Ardından Yasin Yılmaz idaresindeki 23 ABD 789 plakalı otomobil kaza yerini fark edip ani fren yaptı; bu araç da sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucunda önce refüjdeki bariyerlere ardından 44 ER 671 plakalı araca çarparak durdu. Son olarak Mehmet Emir idaresindeki 27 BDK 325 plakalı otomobil, bölgede gerçekleşen ani fren nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada, 27 HD 822 plakalı otomobilin sürücüsü Zafer Kuşoğlu, 44 ER 671 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Aslan, 23 ABD 789 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Yılmaz ile 27 BDK 325 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Emir yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; oluşan hasar ve kaza sebebi yönünde soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI- KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA DÖRT OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI- KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA DÖRT OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de kısa tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, zanlı aranıyor
images

Gideros koyu açıklarında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki balıkçı yaşamını yitird...
images

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağl...
images

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kısa tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, zanlı aranıyor

Gideros koyu açıklarında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki balıkçı yaşamını yitirdi

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni 1 milyon 300 bin kişiyi ağırladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip